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Украина повторно обстреляла приграничный российский город Шебекино

Гладков: ВСУ повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области из РСЗО

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Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе выбиты окна в 26 квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых дома», — написал он.

В результате атаки со стороны ВСУ загорелись хозпостройка частного дома и четыре автомобиля, которые стояли на парковке около одного из многоквартирных домов, отметил глава области. Также осколками посекло семь машин. Кроме того, была повреждена линия газоснабжения.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Сотрудники МЧС потушили очаги возгорания, аварийные службы восстанавливают работу линии газоснабжения, добавил Гладков.

До этого губернатор информировал о первом обстреле Шебекина. Тогда повреждения были зафиксированы в семи частных жилых домовладениях.

До этого Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» в небе над Белгородской областью.

Ранее стало известно о последствиях атаки ВСУ по Белгороду вечером 25 мая.

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Обстрелы Белгородской области
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