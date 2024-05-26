В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости. Live».

В публикации не уточнили подробности происшествия. Известно только, что районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Накануне воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. До этого стало известно, что в городе Херсон, расположенном на юге Украины, зафиксирована серия взрывов.

Незадолго до этого о взрывах сообщалось в украинских городах Харькове, Чернигове и Кропивницком.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).