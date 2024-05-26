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Стало известно о последствиях атаки ВСУ по Белгороду

Губернатор Гладков: средства ПВО сбили 29 целей над Белгородом, пострадали люди

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Телеграм-канал «SHOT»

Российские системы противовоздушной обороны сбили 29 целей на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы.

«Из них 2 мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Белгороде сильные повреждения получили две квартиры в двух многоквартирных домах, отметил Гладков. Кроме того, полностью сгорели два автомобиля, а осколками были посечены три машины. Окна выбиты в 46 квартирах, находящихся в 10 домах. Также оказались повреждены два учебных заведения — школа №43 и школа-интернат №23 — и три коммерческих объекта. Речь идет о выбитых окнах и посеченных фасадах.

По данным губернатора, в поселке Дубовое украинская ракета попала в таунхаус, который загорелся, после чего огонь перекинулся на два соседних таунхауса. Пожарные уже потушили возгорание. В итоге один таунхаус сгорел полностью, в двух остальных есть повреждения.

Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях обстрела, добавил Гладков.

Ранее в Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов.

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