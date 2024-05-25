Врачи констатировали смерть стрелявшего в Петербурге мужчины

Нейтрализованный полицейскими в ходе штурма на Народной улице в Санкт-Петербурге мужчина скончался, что констатировали медики. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, врачи около 20 минут боролись за жизнь мужчины, но их усилия оказались тщетны.

25 мая сообщалось, что в доме на улице Народная в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения. Сотрудники СОБР Росгвардии приступили к штурму квартиры, где неизвестный открыл стрельбу по людям.

Позже выяснилось, что стрелявшим оказался ранее судимый 59-летний Лечи Алханов, уроженец Чечено-Ингушской АССР. Отмечается, что мужчина неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей.

Ранее в квартире стрелявшего в Петербурге мужчины нашли два обреза.