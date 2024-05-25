«Нежная пошла молодежь»: в Госдуме заявили, что россияне не смогут носить балаклавы в мороз

В случае принятия запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, молодым людям придется отказаться от модного аксессуара в виде вязанной балаклавы, которую можно надевать зимой для защиты лица от мороза. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил автор законопроекта, депутат Госдумы Михаил Матвеев. Сейчас юристы прорабатывают текст документа, чтобы учесть все нюансы ношения подобной одежды, однако политик уверен, что зимой можно обойтись без балаклавы. По его словам, молодежь «пошла нежная», а сильные морозы никогда «не парили» русских людей.

«Надо найти корректные формулировки, которые подобные случаи, как тот, который вы описываете, будут регулировать. Потому что есть спецодежда, есть пожарные шлемы, есть ситуации, при которых люди находятся при исполнении, те же полицейские. Вопрос у вас конкретный: а вот молодежь, в Сибири холодно… Я бы ответил так: не государство должно подстраиваться под моду, под какие-то элементы субкультуры или обычаи отдельных каких-то групп, а эти группы под государство. Столетиями жили люди без всяких балаклав. Наши мужики и бабы ходили в платках, в шапках-ушанках, шарфы носили, и все у них было нормально, по-русски. Никого этот сильный мороз не парил. А тут вдруг все поменялось, и пошла такая нежная молодежь, что ей обязательно нужно какую-то вязанную балаклаву, в которой ходить прикольно. Да, придется снимать, когда будете в этой балаклаве появляться в общественных местах. Я не вижу в этом какого-то нарушения прав, потому что речь идет об общественной безопасности, когда приходится поступаться своими нюансами», — сказал Матвеев.

Депутат отметил, что детали запрета не будут касаться частной жизни — например, рыбаков или охотников, защищающих лицо во время своих занятий.

«Естественно, не дойдет до того, чтобы чукчей заставлять в пургу снимать какие-то шапки. У них там все понятно. Есть охотники, есть люди, которые в лесу белок отстреливают, рыбаки. Не будем доходить до абсурда. Одно дело рыбак, который сидит зимой где-то весь замотанный и рыбку ловит, и другое дело этот рыбак, который потом в метро едет. Он снимет, размотает себе немножечко этот шарфик и пойдет дальше. Все прекрасно понимают, что если сейчас найти какие-то такие примеры, то можно вообще не двинуться в решении этой проблемы ни на шаг», — подчеркнул он.

По словам Матвеева, дискуссия вокруг запрета коснулась также восточных танцев, во время которых девушки ради образа могут закрывать лицо вуалью.

«Мне какой-то комментатор писал: «А вот представьте себе, что какая-нибудь девушка решила исполнить восточный танец для того, чтобы сделать себе селфи, и она в прозрачной вуали танцует и снимает себя. А вы ее за это будете арестовывать». Понятно, что можно нафантазировать себе много и эротических танцев в прозрачных вуалях, и всего остального. До абсурда доводить ситуацию не будем. Если человек прямо вышел и ходит в этой одежде, которая скрывает лицо, или в магазине сидит, за кассой, или в метро, или куда-то где-то по улице идет — вот такие ситуации, на мой взгляд, должны этим законом регулироваться. Вся остальная частная жизнь — рыбалки, какие-то походы, танцы восточные на сцене или не на сцене — это все к делу не относится. Я думаю, что всем это будет понятно. Во всяком случае, это можно будет отрегулировать путем правоприменения через соответствующие подзаконные акты», — заключил он.

До этого глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев публично предложил ввести ограничение на ношение никабов в России. Позднее стало известно, что в Госдуме подготовят законопроект о запрете носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. За это россиян собираются штрафовать на суммы от 10 тысяч рублей, сообщил автор документа Михаил Матвеев RTVI. Он отметил, что закон не будет касаться исключительно никабов, как до этого писали СМИ.

В интервью «Газете.Ru» замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет на ношение никаба в России может вызывать непонимание у мировой мусульманской общественности, а также дать повод «внешним врагам» для разрушения целостности страны. При этом он отметил, что ДУМ РФ пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства более правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая соответствует основным требованиям ислама.

Ранее муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба.