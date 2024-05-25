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В Ленобласти работника ТЭЦ ударило током, мужчина получил ожог 85% тела

В Ленобласти работник ТЭЦ получил ожоги из-за удара током

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ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»/VK

В Кировском районе Ленинградской области сотрудник ТЭЦ получил удар током и попал в больницу в тяжелом состоянии, на пострадавшем полностью сгорела одежда. Об этом сообщает ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

ЧП произошло на ТЭЦ во время выполнения ремонтных работ, сотрудник предприятия получил удар током и потерял сознание. Коллеги пострадавшего оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Прибывшие на место фельдшеры обнаружили, что на мужчине полностью сгорела вся одежда.

«У пациента была поражена вся кожа, кроме 2/3 нижней голени и стоп, а все остальное было сильно поражено, включая подкожную жировую клетчатку. На скорой мы можем ставить приблизительные диагнозы, я поставила 85% ожогов тела. Пострадавший был в сознании, но, конечно, в болевом шоке от произошедшего. Он не помнил, что с ним случилось, куда он шел и что делал в щитке», — рассказала врач скорой помощи Всеволожской подстанции Алина Суховая.

Пострадавшего доставили в больницу Шлиссельбурга, а оттуда вертолетом санавиации перевели в медицинское учреждение в Токсово. За жизнь мужчины борются врачи.

Ранее пенсионерку госпитализировали после удара током от дверного звонка.

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