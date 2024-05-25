В Чувашии подросток вымогал у ребенка интимные фото и публиковал их в сети

В Чувашии 16-летнего подростка подозревают в совращении школьницы из Красноярска, юноша вымогал у ребенка интимные фото и распространял их в сети. Об этом сообщает УМВД Красноярского края в Telegram-канале.

12-летняя школьница из Красноярска познакомилась в сети с 16-летним юношей в январе 2024 года, между ними завязалась переписка. В ходе общения новый знакомый убедил ребенка сделать несколько фото и роликов интимного содержания.

Получив требуемое, молодой человек распространил полученные снимки и ролики среди знакомых девочки в сети. Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение злоумышленника. 16-летний житель Чувашии задержан, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о распространении материалов порнографического характера.

До этого сообщалось, что житель Нерюнгри предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Мужчина знакомился с девочками в сети и требовал у них интимные фото. Одна из пострадавших рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, следователи установили, что от его действий пострадали как минимум три девочки.

Ранее россиянин изнасиловал школьницу, шантажируя ее интимными фото.