Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии подросток вымогал у ребенка интимные фото и публиковал их в сети

В Чувашии задержали подростка, вымогавшего интимные фото у школьницы

close
100%
«МВД 24»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МВД 24»

В Чувашии 16-летнего подростка подозревают в совращении школьницы из Красноярска, юноша вымогал у ребенка интимные фото и распространял их в сети. Об этом сообщает УМВД Красноярского края в Telegram-канале.

12-летняя школьница из Красноярска познакомилась в сети с 16-летним юношей в январе 2024 года, между ними завязалась переписка. В ходе общения новый знакомый убедил ребенка сделать несколько фото и роликов интимного содержания.

Получив требуемое, молодой человек распространил полученные снимки и ролики среди знакомых девочки в сети. Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение злоумышленника. 16-летний житель Чувашии задержан, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о распространении материалов порнографического характера.

До этого сообщалось, что житель Нерюнгри предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Мужчина знакомился с девочками в сети и требовал у них интимные фото. Одна из пострадавших рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, следователи установили, что от его действий пострадали как минимум три девочки.

Ранее россиянин изнасиловал школьницу, шантажируя ее интимными фото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами