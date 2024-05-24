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«Новые люди» запустят серию роликов про заботу о здоровье для молодых мам

Алексей Нечаев: в семье для нас главное – это здоровье мамы и ребенка

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Shutterstock

«Новые люди» запустят серию обучающих роликов про заботу о здоровье для молодых мам, которые будут подготовлены совместно с медицинским сообществом и поддержкой блогерского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Программа разработана командой из более чем 50 врачей. Ролики будут подготовлены в рамках проекта «Новое здоровое поколение». Планируется, что экспертную поддержку окажут врачи центра им. В.И. Кулакова.

Как напомнил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на встрече с врачами и руководством медицинского центра, президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.

«В семье для нас главное – это здоровье мамы и ребенка. В этом году «Новые люди» открыли партийный комитет по здоровью. Профилактика вместо лечения. Если здоровьем заниматься с рождения, не придется бегать по больницам после 40. Поэтому мы запустили партийную программу «Новое здоровое поколение», — отметил он.

По его словам, на первом этапе будут реализованы проекты по поддержке женского репродуктивного здоровья, грудного вскармливания и витаминизации детей.

В свою очередь, председатель партийного комитета по здоровью Ксения Пустовая подчеркнула, что в России каждая третья мама сталкивается с проблемами со здоровьем после родов.

«От скорости и качества восстановления зависит в том числе и возможность рождения последующих детей. Поэтому наш проект включает в себя психологическую поддержку, профилактику послеродовой депрессии, коррекцию питания и физических нагрузок. Больше 120 модулей. Это ролики и советы от врачей, психологов и специалистов по питанию. Все будет бесплатно и доступно онлайн», — сказала она.

Директор медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Геннадий Сухих и руководитель департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко подчеркнули, что контент про здоровье должен быть экспертным.

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