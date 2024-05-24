Путь, который прошли Россия и Белоруссия, создавшие 20 лет назад Союзное государство, наглядно показывает, какие реальные преференции можно получить при равном и справедливом сотрудничестве на международной арене. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Он отметил, что договор о создании такого союза, подписанный в 1999 году, не предполагал потери суверенитета обоих государств, а лишь основывал наднациональную структуру, призванную координировать и направлять взаимные интеграционные процессы, которые и без воли политического руководства стран происходили на постсоветском пространстве.

«Историческое и духовное единство двух стран определяет их идентичные интересы, в том числе вопросы безопасности», — подчеркивает Матвей Киселев.

Он констатировал, что дружеские и доверительные отношения между лидерами двух государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко позволили за короткий срок не просто воплотить в жизнь виденье 1999 года, но и разработать новые предложения и дорожные карты, которые отвечают на нынешние вызовы.

«Единство внешнеполитического курса, которое транслируют главы стран на международной арене — яркий пример того, что принято называть братскими народами», — заявил политолог.

Киселев отметил, что «28 союзных программ», подписанных в 2021 году, создали единое пространство для еще большего углубления торгово-экономических связей, оборонного и миграционного сотрудничества.

«Самое важное, что это напрямую влияет на уровень жизни и благосостояние граждан двух государств», — сказал он.

По мнению Киселева, Союзное государство — эталон честного сотрудничества и приверженности национальным интересам, примат стратегического виденья над сиюминутными желаниями, пример того, как могут выглядеть отношения между бывшими советскими республиками.

.

Украину политолог назвал явным антиподом такого союза, «страной, которая в угоду внешним обещаниям, утратила государственность и обрекла себя на забвение»