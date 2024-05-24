В России отменили плановые проверки в образовательных учреждениях

Правительство России отменило плановые проверки в образовательных учреждениях и заменило их на профилактические визиты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Профилактические визиты не предполагают штрафные санкции — по их итогам будут даваться рекомендации по выявлению и устранению нарушений.

«Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями. Подписано соответствующее постановление правительства», — отмечается в сообщении.

20 мая президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым посоветовал губернатору обратить внимание на состояние школ и детских садов в регионе.

До этого сообщалось, что в тюменском детском саду образовались дыры. По словам отца одного из воспитанников, серьезная проблема наблюдается в образовательном учреждении №118. Из-за плачевного состояния здания родители стараются не отдавать своих детей в это учреждение и ищут альтернативы. Отец воспитанника отметил, что сходная проблема есть со зданием школы №27: там в стенах образовались щели, в которых осы строят гнезда.

Ранее в ульяновской школе во время проветривания класса обвалился потолок.