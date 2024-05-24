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Россияне ответили, на что должны влиять оценки за поведение в школе

«КП»: 53% россиян считают, что оценки за поведение в школе нужны для родителей

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Depositphotos

Более половины (53%) россиян считают, что оценки за поведение в школе нужны исключительно для сведения родителей и не должны влиять на аттестат, экзамены и поступление в вуз, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,3 тыс. человек.

При этом остальные респонденты считают, что школьники не будут стараться только ради одобрения родителей, поэтому нужно найти другие стимулы для хорошего поведения. Так, 17% опрошенных считают, что оценки за поведение должны отражаться на среднем балле в аттестации.

«Да, оценка на аттестат должно влиять. То есть двойка за поведение может быть поводом для невыдачи аттестата/ недопуска к экзаменам. А для сведения родителей ставить ее просто — смысла нет, в большинстве случаев родители на стороне своих детей», — отметил респондент.

Еще 14% предлагают сделать так, чтобы за положительные оценки по поведению школьникам добавляли несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 8% предложили сделать так, чтобы эти оценки влияли на поступление в вуз, 7% — начислять дополнительные деньги на Пушкинскую карту за хорошее поведение. Еще 1% выбрали вариант «другое». Они отметили, что нужно применить все вышеперечисленные меры, чтобы повлиять на поведение некоторых учеников.

В Минпросвещения России до этого поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Инициативу одобряют и 57% родителей школьников, в основном, отцы (67% против 43% среди матерей). При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер.

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