В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины причастно к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишет ТАСС.

Он отметил, что следствие продолжается, однако уже сейчас можно сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины. Бортников заверил, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждого причастного к трагедии накажут.

До этого директор ФСБ заявлял, что основной организатор теракта в «Крокусе» находится за пределами России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Они и еще несколько лиц, которых задержали по подозрению в пособничестве террористам, в настоящее время находятся в СИЗО.

Ранее Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».