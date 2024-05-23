Американка передвинула пианино и осталась инвалидом

В США женщина решила передвинуть пианино вместе с подругой и осталась инвалидом, пишет Mirror.

Как сообщают местные СМИ, женщина по имени Даниэль Драммонд вместе с подругой пыталась переставить пианино, однако эта затея обернулась несчастным случаем. Подруга американки не смогла удержать музыкальный инструмент, и тот упал на Даниэль, сломав ей позвоночник.

Драммонд была доставлена в больницу, где врачи провели ей экстренную операцию. Однако медики сообщили пациентке, что у нее поврежден спинной мозг, поэтому она останется парализованной ниже пояса.

«Я стараюсь сохранять хорошее настроение, потому что знаю, что теперь это моя новая жизнь. Конечно, это сложно, на данный момент мне нужно как можно больше сеансов физиотерапии», — прокомментировала Даниэль.

Роузи, сестра Драммонд, сейчас активно собирает деньги на лечение родственницы, так как у Драммонд, по ее словам, нет семьи.

Ранее в США подросток ослеп и потерял способность говорить, выпив слишком много алкоголя.