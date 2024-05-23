Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Альянсе турагентств отреагировали на решение Норвегии запретить въезд россиянам

Турэксперт Мкртчян: закрытие Норвегии для россиян не является трагедией

close
100%
Depositphotos

Закрытие Норвегии для туристов из России не является трагедией, потому что россияне могут поехать в другие европейские страны, для поездки в которые визы выдают без проблем. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он отметил, что россияне потеряли массовый интерес к Норвегии со времен коронавируса. По его словам, российские туристы не посещают эту страну с целью туризма уже больше года. Эксперт уточнил, что вместо этого они массово едут отдыхать в Грецию, Испанию, Италию, Францию и на Кипр. Туристический поток в эти страны в сравнении с прошлым годом вырос на 150%.

«Визы даются охотно, никаких проблем. Билеты в Европу резко подешевели, поэтому сейчас идет такой массовый спрос», — заключил Мкртчян.

23 мая стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Новые правила вступают в силу 29 мая. Отмечалось, что норвежская полиция может отказать во въезде в страну тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Норвегии запретить въезд российским туристам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами