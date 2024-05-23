«В соседней деревне слышали грохот»: жители Нижнекамска рассказали об атаке БПЛА

Житель Нижнекамска Андрей рассказал «Газете.Ru», что почувствовал ударную волну из-за взрыва беспилотников, атаковавших Татарстан. Мужчина отметил, что грохот был слышен даже в деревне Афанасово, где он находился во время ЧП, а у машин сработали сигнализации.

«В соседней деревне Афанасово слышали грохот. У машины сигнализация сработала и даже почувствовалась ударная волна. Я подумал, что у кого-то из соседей по улице взорвался газ. Да, конечно [испугался]», — сказал он.

Еще один местный житель Николай в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что слышал два сильных хлопка и только позже через мессенджеры узнал о сбитых беспилотниках.

«Я только слышал хлопки сильные. Сначала в городе были слышны два очень сильных хлопка. По WhatsApp узнал, что сбит первый беспилотник. Минут через 10 услышали еще один хлопок, но уже отдаленный. Позже уже сообщили, что сбит второй БПЛА», — уточнил он.

23 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Нижнекамск был атакован БПЛА.

В аэропорту города были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Как рассказали представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Позднее Минобороны РФ подтвердило, что над Татарстаном был сбит украинский беспилотник. Ограничения в аэропорту Нижнекамска были сняты.

Ранее в Татарстане на ряде предприятий объявили эвакуацию сотрудников.