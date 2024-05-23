В России признали лучшим искусственный интеллект в сфере экологии

Российский экооператор выиграл премию CIPR Digital-2024 в номинации на лучший кейс в области искусственного интеллекта. Эта разработка позволяет отслеживать данные о размещении твердых коммунальных отходов (ТКО), обрабатывая с помощью ИИ поставляемую дронами информацию, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Премия CIPR Digital-2024 в этом году вручалась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«В рамках проекта было создано 10 уникальных алгоритмов обработки медиаданных, которые передаются с беспилотников. Применение технологий позволяет более эффективно управлять отраслью», — цитирует Буцаева 360.ru.

Подобные технологии внедряются с целью двукратного снижения объема отходов на полигонах и развития экономики замкнутого цикла, добавил глава РЭО.

Созданная система контролирует экспликацию мусорных полигонов. Помимо модуля ИИ она состоит из модуля удаленного управления беспилотниками и анализа полученных данных. Чтобы создать алгоритмы и обучить нейросеть, специалисты использовали более 5 тыс. фотографий и раскадрированные видеоданные.

В этом году созданные алгоритмы планируется продолжить обучать для того, чтобы они эффективнее выявляли нарушения на полигонах, сообщили в РЭО. Отмечается, что в рамках проекта экооператор зафиксировал более 3,8 тыс. нарушений законодательства.

Напомним, также на ЦИПР в этом году представили пилотный проект по интеграции цифровых ресурсов сети госуслуг с VK, созданный Минэкономразвития, VK и МФЦ. Предполагается, что с его помощью россияне смогут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер», реализуется в 16 регионах.

Ранее сообщалось, что на карту приема вторсырья «Уберу» в России внесли 65 тыс. пунктов.