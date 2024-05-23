Рабочая группа по вопросам СВО предложила новые социальные гарантии для бойцов

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции подготовила очередной доклад президенту России Владимиру Путину, в котором предложила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Предложения касаются уточнения норм выделения бесплатных земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев Донецкой и Луганской народных республик с другими участниками СВО.

Андрей Турчак уточнил, что по сегодняшним законам получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права некоторых категорий граждан, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке.

Также рабочая группа предложила освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. На данный момент «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Кроме того, в докладе предлагается освободить ветеранов боевых действий из числа участников СВО от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП.

Ополченцам Донецкой и Луганской народных республик, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии, т.к. многие из них считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания». Эта формулировка лишает их возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот, пояснил глава рабочей группы.

Помимо этого, Турчак рассказал о предложении упростить процедуру получения гражданства иностранцами, имеющим статус ветерана боевых действий и госнаграды РФ (пока это возможно только по ходатайству органов власти).

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента в декабре 2022 года. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, общественные и военные корреспонденты.