Адвокат подал жалобу на приговор по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

Новгородский областной суд получил апелляционную жалобу на приговор по делу новгородки Антонины Мартыновой, которая находилась 16 лет в федеральном розыске по обвинению в покушении на собственную дочь. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе областного суда подчеркнули, что Мартыновой было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Жалобу планируют рассмотреть в Первом апелляционном суде города Москвы.

До этого адвокат Сергей Паничев заявил, что приговор Антонине Мартыновой, супруге главного редактора «Новой газеты — Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом), будет обжалован.

7 мая Новгородский областной суд приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима по делу о покушении на жизнь ее дочери.

Обвиняемая в своем последнем слове в суде не признала вину и попросила не разлучать ее с дочерью, отметив, что заботилась о ней все прошедшие с момента ее падения с лестничного пролета 16 лет.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на жизнь малолетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали.

Ранее муж Мартыновой рассказывал «Газете.Ru» подробности суда по делу супруги.