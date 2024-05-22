Путин поручил повысить компенсации при потере имущества в ЧС

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ повысить компенсации при потере имущества в результате ЧС. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

По поручению президента в законодательство РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие повышение и индексацию единовременных выплат пострадавшим от ЧС, размера компенсаций за капитальный ремонт одного квадратного метра жилья, а также получение владельцами утраченного или поврежденного при ЧС жилья компенсационных выплат даже при наличии права собственности на другое жилое помещение при соблюдении некоторых условий.

Также поручается исключить из законодательства понятие «имущество первой необходимости».

Помимо увеличения размера выплат, поручения предполагают упрощение организации приема заявлений от пострадавших при ЧС для граждан, находящихся «исключительно в зоне чрезвычайной ситуации».

Соответствующие меры должны быть разработаны к 1 июня.

До этого Путин поручил в течение недели организовать отдых для пострадавших от паводка детей.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.