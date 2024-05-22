Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил принимать заявления пострадавших из зоны ЧС через «Госуслуги»

Путин поручил начать прием заявлений пострадавших из зоны ЧС через «Госуслуги»

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявления от пострадавших при стихийных бедствиях из зоны ЧС должны приниматься через «Госуслуги». Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

Это поручение президент дал кабмину, МЧС, властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Оно должно быть исполнено до 1 августа.

Днем 22 мая Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета.

19 мая стало известно, что власти Оренбургской области окажут дополнительную поддержку пострадавшим от паводка — они получат сертификаты на приобретение одежды, кроватей, постельных и гигиенических принадлежностей.

Днем ранее Путин заявил, что власти должны к окончанию летнего сезона успеть восстановить жилые здания, пострадавшие от весеннего паводка.

Ранее в России назвали число подтопленных домов из-за паводков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами