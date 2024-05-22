Путин поручил принимать заявления пострадавших из зоны ЧС через «Госуслуги»

Заявления от пострадавших при стихийных бедствиях из зоны ЧС должны приниматься через «Госуслуги». Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

Это поручение президент дал кабмину, МЧС, властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Оно должно быть исполнено до 1 августа.

Днем 22 мая Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета.

19 мая стало известно, что власти Оренбургской области окажут дополнительную поддержку пострадавшим от паводка — они получат сертификаты на приобретение одежды, кроватей, постельных и гигиенических принадлежностей.

Днем ранее Путин заявил, что власти должны к окончанию летнего сезона успеть восстановить жилые здания, пострадавшие от весеннего паводка.

Ранее в России назвали число подтопленных домов из-за паводков.