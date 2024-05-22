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Женщина заразилась глазной инфекцией после ношения контактных линз

Asia One: в Сингапуре женщина носила контактные линзы и занесла инфекцию в глаза

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azulacinta/TikTok

Жительница Сингапура заразилась глазной инфекцией после использования контактных линз, пишет Asia One.

Как рассказала Азула Синта, она купила линзы в онлайн-магазине. После того, как женщина проходила с ними некоторое время, она начала жаловаться, что ее глаза покраснели, начали болеть и слезиться.

«У меня никогда не было таких глаз», — добавила она.

Врач подтвердил, что в глаза Азулы попала инфекция именно из-за контактных линз. Специалист прописал пациентке антибиотики и прочие лекарства, которые в итоге улучшили ситуацию. Правда, Синта посетовала, что ей пришлось заплатить за прием $72.

Она также пояснила, что не новичок в ношении контактных линз и пользуется ими уже более 11 лет.

«Я надеюсь распространить информацию, потому что искренне не хочу, чтобы кто-то прошел через то, через что прошла. Если вы хотите купить линзы, пожалуйста, купите их у лицензированного продавца», — добавила Азула.

Ранее женщина ослепла после процедуры наращивания ресниц, на которую пришла в контактных линзах.

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