Госдума приняла новые законопроекты по поддержке участников спецоперации

Депутаты Госдумы приняли законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции и «Единой России», которые касаются защиты имущественных прав и расширения льгот бойцов и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

В частности, принятый в третьем чтении законопроект расширил земельные льготы Героев России и СССР и полных кавалеров ордена Славы. Речь идет о наследовании права на бесплатный земельный участок их вдовами, детьми, родителями.

Ранее глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разъяснял, что прежняя версия закона требовала, чтобы Герой или полный кавалер ордена Славы лично обращался за получением бесплатной земли вне очереди. В случае его гибели право на участок аннулировалось и не передавалось наследникам.

Также в третьем чтении принят закон ЕР о дополнительном обеспечении кавалеров ордена Святого Георгия и награжденных Знаком отличия ордена всех 4 степеней. Теперь им будут начислять повышенную социальную пенсию.

Кроме того, депутаты одобрили поправки о праве семей погибших участников СВО, где есть дети с ограничениями по здоровью, на получение одновременно двух пенсий — по инвалидности и по потере кормильца. Мера поддержки будет действовать до тех пор, пока ребенок не достигнет 23 лет. Норма будет распространяться и на супруг погибших бойцов.

В первом чтении депутаты приняли законопроекты рабочей группы по СВО о защите выплат участников спецоперации от списаний при банкротстве и о беззаявительном порядке установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий.

Доходы, полученные за участие в СВО, исключат из общей конкурсной массы для погашения долгов.

По новым правилам финансовые управляющие не смогут закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения «боевых».

По мнению первого замруководителя думской фракции партии Дмитрия Вяткина, это восстановит справедливость в отношении тех, кто воюет, но в силу жизненных обстоятельств находится под процедурой банкротства.

Законопроект о беззаявительном порядке установления выплат направлен на поддержку ветеранов боевых действий.

Как пояснил Вяткин, обобщив практику применения законодательства и обмена информацией между ведомствами, рабочая группа по СВО предложила законодательно установить беззаявительный порядок бессрочно.