Школу в поселке под Саратовом сохранили ради двух младшеклассников

Единственную школу в поселке Чапаевский Пугачевского района Саратовской области не будут закрывать ради двух младшеклассников. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на главу района Алексея Янина.

По данным издания, местные власти хотели прекратить работу учебного учреждения, потому что «стоимость одного ученика обходится очень дорого». Учеников планировали перевести в школу села Давыдовка, расположенного в 30 км от поселка.

Янин сообщил, что в Давыдовку будут переводить только старшеклассников, для них организуют перевозки. При этом власти продолжат содержать здание ради начальной школы. Местные жители отмечают, что сейчас в школе обучаются 11 учеников, трое из них — выпускаются в этом году.

«Осенью останутся восемь. Из них двое пойдут в четвертый класс, трое — в шестой, а по одному — в пятый, восьмой и девятый классы. Что касается самого Чапаевского: официально в поселке числится порядка 450 человек, фактически же там живут около 200», — добавили в сообщении.

17 мая Следственный комитет России (СКР) сообщал, что в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолка в одной из школ в Каспийске. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и выясненных деталях и обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в России начнут преподавать искусственный интеллект студентам.