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Москвича оштрафовали из-за желто-голубых волос

В Москве мужчину оштрафовали из-за волос, окрашенных в желто-голубые цвета

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В Москве мужчину оштрафовали из-за того, что его волосы были окрашены в желто-голубые цвета. Об этом со ссылкой на постановление Тверского суда сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в постановлении суда указано, что мужчина демонстрировал средство наглядной агитации в виде желто-голубых волос в общественном месте. Таким образом он привлекал к окрашиванию, совпадающему с флагом Украины, внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации.

Суд постановил, что москвич таким образом совершал публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Фигурант не явился в суд.

В письменном объяснении мужчина указал, что не поддерживает ни украинский режим, ни проведение СВО. По его словам, при помощи прически он не планировал ничего выразить, а яркими окрашиваниями увлекается с 2017 года.

Ранее в Нижегородской области перекрасили желто-синюю детскую площадку после шуточного доноса.

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