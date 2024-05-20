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В Госдуме призвали ввести меры поддержки российских садоводов

Депутат Милонов: садоводам нужно выдавать семена бесплатно в качестве поддержки

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В России необходимо внедрить меры поддержки садоводов, в том числе – обеспечивать их бесплатными и льготными семенными материалами в сезон посева. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минсельхоза РФ Оксане Лут, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Также в качестве мер поддержки депутат предложил проводить бесплатные лекции по садоводству и предусмотреть поддержку фермеров при проведении сельхозярмарок. Работа на приусадебном участке для жителей имеет особое значение, при этом наличие приусадебного участка и возможность работы на нем для страны стратегически важно для страны, уверен Милонов.

«Россияне с особой любовью и старанием занимаются выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал министра рассмотреть возможность внедрения предложенных мер поддержки садоводов.

Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, в том числе – рассмотреть вопросы об увеличении финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию.

Садоводам ранее объяснили, как реанимировать растения после майских заморозков.

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