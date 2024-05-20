Эксперт объяснил причины корректировки тарифов в транспорте Москвы

Инфляция влияет на изменение тарифов на городской транспорт, рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

«Мы никуда не денемся от инфляционных процессов. Эти параметры от нас совершенно не зависят, и поправка тарифов на инфляцию происходит во всех сферах жизни», — сказал он.

Еще одной причиной изменения тарифов, по словам Блинкина, стало расширение сети метро.

«Ежегодно сеть метрополитена расширяется высокими темпами, а значит увеличивается дальность поездки. 10 лет назад мы возили пассажиров на одно расстояние, а сейчас на другое. За этот период изменилась себестоимость одной поездки», — добавил эксперт.

Блинкин отметил, что цены в метрополитенах мира зависят от расстояния поездки.

«В Париже цена на поездку зависит от расстояния. Но Москва не совершает такого перехода, сохраняя доступные параметры тарифной системы в интересах пассажиров», — заключил он.

Ранее стало известно, что с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте Москвы.