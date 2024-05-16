В ЭИСИ рассказали о кадровой политике Путина

Назначения президента России Владимира Путина в новом правительстве показали, что он остался верен своей кадровой стратегии. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Новое правительство: кадровая политика президента в действии» сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, сейчас в новое правительство были назначены кадры Путина. Он подчеркнул, что президент переназначает членов своей команды, беря во внимание их высокий уровень профессионализма.

«Рекрутинг кадров носит институциональный характер. Например, «школа губернаторов» выпускает многих федеральных политиков. Также наблюдается практика преемственности. Мы увидели пять губернаторов, перешедших в исполнительную власть. Люди прошли школу в регионе, а сегодня могут реализовывать политику на всех уровнях», — сказал Чеснаков.

В свою очередь, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что кадровая политика ориентирована на выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов. Он подчеркнул, что у обновленного состава правительства есть опыт и успех при реализации предыдущих проектов.

Директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев считает, что глава государства высоко оценил работу команды по достижению поставленных целей политической стабильности.

«Сегодня выпускники предыдущих циклов насытились опытом в субъектах Федерации и возвращаются на федеральный уровень. Ты поработал на федеральном уровне — поработай на региональном. И наоборот», — сказал он.

Алиев подчеркнул, что сегодня в России создана единая большая команда, которую можно назвать «командой Путина». Он считает, что управленческий класс России идет к достижению общих целей вместе, опираясь на опыт и компетенции коллег.

«Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип — власть достается по способностям, профессиональным навыкам», — добавил Алиев.