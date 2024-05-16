Герой России объяснил важность президентской программы «Время героев» для участников СВО

Кадровый проект «Время героев», анонсированный президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, отвечает современным задачам, стоящим перед руководством страны. Об этом по итогам заседания общественного совета программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) заявил Герой России, первый замсекретаря ОП РФ, член набсовета фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Бочаров.

По его словам, проект реализован абсолютно прозрачно и честно. Он подчеркнул, что уже есть огромное количество активных людей с управленческим опытом хотят принять участие в программе.

«Эти люди приобрели боевой опыт, получили государственные награды за свою деятельность в зоне СВО, и они хотят отстраивать новую Россию, используя свой ресурс, потенциал и желание сделать что-то лучше», — добавил Бочаров.

Он напомнил, что 16 мая была определена первая группа участников программы, которые начнут обучение в конце мая.

«Члены общественного совета программы готовы отвечать своей честью за прозрачность проекта. Все участники проекта отвечают критериям, определенным в самом начале его формирования», — добавил член ОП РФ.

По его словам, обучение продлится два года в очно-заочном формате при РАНХиГС. Он подчеркнул, что специалисты «президентской академии» давно работают по подготовке кадрового ресурса.

«Я уверен, что многие из этих ребят, которые попадут в программу обучения, потом будут работать на свои регионы и на Россию в целом», — сказал Бочаров.

При этом он напомнил, что Путин, выступая на одном из форумов в Санкт-Петербурге, обратил внимание, что в относительно скором времени пройдут выборы в Госдуму, и участники программы «Время героев» смогут поучаствовать в формировании депутатского корпуса.

«Наблюдая всю эту «кухню» подбора кандидатов, я скажу, что такого я никогда не видел раньше — настолько все тщательно продумано и сделано. Было несколько десятков тысяч заявлений, и этот проект не прекращается на формирование первой группы обучения. Эта работа, будет продолжена», — отметил член ОП РФ.

Бочаров подчеркнул, что уже в конце этого года или в начале следующего года будет определена следующая группа.

Ранее сообщалось, что для обучения на первом уровне президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО были отобраны первые 83 участника.