Политолог назвал Россию и Китай центрами нового многополярного мира

Отношения России и Китая расширяются и развиваются в глубину, взаимодействие двух стран является качественным образцом сотрудничества крупных государств, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Комментируя визит президента России Владимира Путина в Китай, эксперт отметил его символическое значение.

«Это первый официальный визит Владимира Путина после вступления в должность. В Китае его встречают с восточной тонкостью. Учитывая, что в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин также нанес в Россию первый визит после вступления в должность, это можно назвать взаимоуважительной историей», — сказал Алексей Мартынов.

По мнению политолога, Россия и Китай являются центрами нового многополярного мира. Их развитие происходит на фоне «неминуемого краха гегемонии США или так называемого западноцентричного мира».

«Отношения России и Китая развиваются во всех сферах и по всему спектру вопросов. Идет военно-техническое, инвентарное, энергетическое, научное, культурное, спортивное сотрудничество. Происходит массовый туристический обмен, а также горизонтальный обмен специалистами», — констатировал Алексей Мартынов.

Он отметил также увеличение товарооборота. В 2023 году торговый оборот России и Китая вырос на 26,3%, до $240,11 млрд. Политолог назвал этот показатель рекордным. За прошлый год экспорт из КНР в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд.

«Сегодня был подписан десяток соглашений между российскими и китайскими министерствами и ведомствами. За этим последует подписание множества контрактов», — добавил Мартынов.

Он указал, что Россия и Китай укрепляются, богатеют, развивают технологии, которые во многом уже опережают западные.

Политолог подчеркнул, что за визитом Владимира Путина в Китай с напряжением наблюдает весь западный мир.

«Уже звучат экспертные голоса в западных СМИ. Высказываются мнения о том, как просчитались некоторые западные политики. Отмечается, что Си Цзиньпин привержен партнерству с Путиным, и что попытки разделить Россию и Китай в политической, экономической, общественной и других сферах провалились и привели к обратному эффекту», — заключил Мартынов.

16 мая в Пекине начался государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНР.