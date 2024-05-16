ИТ-эксперты заявили о готовности цифровых систем к предварительному голосованию ЕР

Цифровые технологии электронного предварительного голосования (ЭПГ) «Единой России» проверены и готовы к процедуре, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на состоявшемся в Общественной палате РФ круглом столе.

Михаил Осеевский выразил уверенность в том, что попытки скомпрометировать процедуру предварительного голосования «Единой России» не достигнут успеха.

По словам руководителя ИТ-проектов партии Вячеслава Сатеева, мультичейн электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет соблюдать все принципы голосования.

Он уточнил, что мультичейн обеспечивает неизменность данных в бюллетене, соблюдение тайны голосования и открытость наблюдения.

«После голосования мы публикуем блокчейн на сайте PG.ER.RU, и каждый может провести свой собственный пересчет голосов и анализ данных, которые опубликованы на сайте», — рассказал Сатеев.

Руководитель ИТ-проектов ЕР констатировал, что количество атак на цифровые сервисы партии растет, они становятся более интеллектуальными. Но специалисты успешно отражают их.

Самые крупные атаки, по его словам, произошли во время выборов президента России и проведения акции «Диктант победы».

«Все атаки, все попытки нас дестабилизировать — делают нас только сильнее, позволяют усовершенствовать нашу инфраструктуру», — заверил Сатеев.

Замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития Галина Сташевская отметила, что применение «Единой Россией» цифровых технологий и использование возможностей портала «Госуслуги» делает партию и ее кандидатов более узнаваемыми для широкого круга избирателей.

«Единая Россия» находится в авангарде цифровизации политической жизни и избирательного процесса», считает Сташевская.

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в этом году на всех уровнях выборов от кандидатов подано более 22 тыс. заявлений. Средний конкурс — выше 5 человек на место.

«Мы увидели интерес от представителей во всех сферах нашей жизни: представители делового и бизнес-сообщества — 29%, представители сферы образования — 16%, государственного и муниципального управления — 13%, культуры — 8%. Волонтеры — 6%», — сообщил Перминов.

Он напомнил, что неделя предварительного голосования пройдет с 20 по 26 мая. В сентябре в ходе единого дня голосования в 42 регионах состоятся 70 избирательных кампаний.