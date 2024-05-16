Врач рассказал, какую еду опасно есть при боли в горле

При боли в горле стоит отказаться от острой, перченой, горькой, сильно соленой или жареной, а также кислой еды. Об этом «Пятому каналу» рассказал кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, неприятные ощущения в горле могут говорить о наличии различных заболеваний и инфекционных процессов — ангины, фарингита, тонзиллита и многих других. При этом неправильное питание может усугубить состояние, а также вызвать раздражение пищевода и желудка и привести к повышенной кислотности.

«Повышенная кислотность желудка будет грозить забросом кислого содержимого на уровень глотки, и будет вторичное воспаление. Первичное — это брожение от самой еды, а вторичное — раздражение от того, что будет идти заброс кислого содержимого», — пояснил Зайцев.

При болях в горле лучше придерживаться легкого и питательного рациона питания, уточнил эксперт. Если они не проходят в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу, заключил он.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева до этого рассказала «Газете.Ru», что в основном боль в горле связана с вирусными инфекциями. Поэтому при першении в горле, начинающей боли в горле лучше всего начать лечение с полосканий, например, фурацилином, и рассасывать пастилки для смягчения боли, отметила эксперт.

Ранее врач рассказала о причинах частой боли в горле.