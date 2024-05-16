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К 2030 году прирост ВРП Татарстана от внедрения ИИ может достичь 345 млрд рублей

Александр Ведяхин: ВРП Татарстана к 2030 году вырастет на 8,3% благодаря ИИ

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Пресс-служба Сбера

Прирост валового регионального продукта (ВРП) в Татарстане благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году может составить 345,8 млрд рублей, сообщил в ходе рабочей поездки в Казань первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в Татарстане ввели новую должность – ИИ-омбудсмен, которую занял Булат Замалиев.

«Аналогов подобной работе в других регионах пока нет», — сказал Ведяхин.

Также Ведяхин предложил создать такую должность и в других регионах России.

Первый зампред правления Сбера добавил, что благодаря ИИ к 2030 году ВРП Татарстана вырастет на 8,3%.

Ранее Александр Ведяхин сообщил, что в акселераторах Сбера обучаются 1680 школьников и студентов из Татарстана.

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