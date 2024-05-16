Политолог оценил значение визита Владимира Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай сразу после его инаугурации и утверждения нового состава правительства имеет символический характер и демонстрирует, что взаимоотношения между странами являются приоритетом и для Москвы, и для Пекина. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Эксперт напомнил, что первый международный визит после вступления в должность в марте прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин нанес в Россию.

Он отметил личные дружеские отношения между главами двух стран и подчеркнул, что это отражается на прочности сотрудничества России и Китая.

Марат Баширов обратил внимание, что российская делегация широко представлена. В нее входят вице-премьеры, министры, губернаторы 20 российских регионов, представители РЖД, «Росатома» и тд.

«Это говорит о выстраивании горизонтальных международных связей. Особенно налаживание отношений важно для российских регионов, граничащих с Китаем, через которых проходят кооперационные схемы», — добавил профессор Высшей школы экономики.

По мнению политолога, новые соглашения, подписанные в рамках двухдневного визита российской делегации во главе с Владимиром Путиным, дадут новый толчок для развития двусторонних отношений.

Он отметил, что стороны обсуждали расчеты в юанях, содействие взаимным инвестициям, наращивание темпов взаимодействия в сфере наукоемких технологий, IT, сельского хозяйства и многое другое.

«Энергетика, транспортная инфраструктура, кооперация в части промышленного производства, — все это сейчас получит дополнительное развитие и ускорение», — констатировал Марат Баширов.

Кроме того, эксперт отметил рост влияния БРИКС.

«Организация растет, требуется определенное взаимодействие для того, чтобы в ней было всем комфортно. Количество стран, которые делают запросы на участие, перевалило за два десятка», — констатировал он.

Также эксперт назвал важным обсуждение вопросов безопасности.

«У Китая есть свои проблемы, у нас свои проблемы. И мы, и они подвергаемся давлению со стороны глобального Запада», — заметил эксперт.

По его словам, масштаб визита российской делегации в КНР говорит о том, что «нас слышат, и ни о какой изоляции, о которой пишут в западных газетах, речи не идет».

16 мая в Пекине начался государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНР.