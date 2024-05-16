В акселераторах Сбера обучаются 1680 школьников и студентов из Татарстана

Молодые люди в Татарстане активно интересуются программами Сбера по развитию предпринимательских талантов, сообщил первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, всего в молодежных акселераторах Сбера обучаются 1680 школьников и студентов из Татарстана.

«Сбер одной из своих приоритетных задач видит развитие проектов в сфере технологического образования. У нас существует множество проектов в этом направлении», — сказал он.

Ведяхин отметил, что школьники-победители получают не только поддержку, но и возможность поступить в вузы без экзаменов и другие бонусы.

Первый зампред Сбера подчеркнул, что школа этики Сбера помогает готовить новых специалистов в сфере AI и формирует новые правила.

«Вместе со слушателями школы мы формируем всесторонний обзор этических и политических вопросов, связанных с AI. Татарстан — один из первых регионов, присоединившихся к кодексу этики в сфере AI», — сказал Ведяхин.

В рамках рабочей поездки в Казань Ведяхин также напомнил о «Школе 21» Сбера и пригласил всех принять участие в «Зеленом марафоне», который пройдет 1 июня в 60 городах России.

«Дата — День защиты детей — выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников «Зеленого марафона», будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства», — заключил Ведяхин.