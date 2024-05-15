Депутат заявила об эффективности кадровой политики Владимира Путина

Привлекая на важнейшие государственные должности выпускников либо слушателей «школы губернаторов», президент России Владимир Путин дает возможность проявить себя управленцам с широким опытом и знаниями. Об этом, комментируя назначение на должность временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, «Газете.Ru» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева.

Парламентарий отметила, что кадровая политика президента России Владимира Путина направлена на поддержку кадровой ротации.

Она подчеркнула, что выпускники программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, получившей неформальное название «школа губернаторов», имеют большой управленческий потенциал.

Марина Оргеева отметила, что временно исполняющий обязанности главы Калининградской области Алексей Беспрозванных — выпускник первого потока «школы губернаторов», имеет два высших образования, большой опыт работы в сфере экономики и органах госвласти на региональном и федеральном уровнях.

«Мне кажется, что политика, которая направлена на ротацию и назначение на ведущие посты в российских регионах представителей нового поколения управленцев из «школы губернаторов» эффективна и оправдала себя», — сказала депутат.

Среди важнейших задач, стоящих перед новым врио губернатора, Марина Оргеева назвала решение демографических проблем, повышение качества жизни, обеспечение экономического роста в регионе и создание всех условий для скорейшей победы в специальной военной операции.

Также она упомянула специфическую для региона задачу — развитие программы переселения бывших соотечественников из Прибалтики в Калининградскую область.

«Уверена, что новый врио главы Калининградской области, как человек с таким широким опытом работы, справится с поставленными задачами», — заключила Марина Оргеева.

Ранее президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах страны. Калининградскую область возглавил выпускник «школы губернаторов» Алексей Беспрозванных. С 2016 года он был директором Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, с 2017 года работал на посту замминистра промышленности и торговли РФ.