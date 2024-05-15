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Россия и Белоруссия начнут совместно готовить студентов-аграриев

Преподаватель Червинский: Россия и Белоруссия начнут готовить студентов-аграриев

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России и Белоруссии в рамках пилотного проекта по интеграции профильного образования откроются агроколледжи, они появятся на территории белорусского Городка и российского Пскова. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель Городокского колледжа Евгений Червинский.

По его словам, студенты в образовательных учреждениях будут учиться по одинаковым учебникам. Кроме того, страны осуществят централизованные закупки необходимого оборудования и техники, а также приведут к единообразию водительские права категорий В, С, D, а также тракторные.

«К нам в Городок едут учиться, в том числе, из России. Вчерашних школьников мотивирует широкий спектр получаемых профессий, в том числе и бесплатные права», — отметил Червинский.

В проекте также примут участие Белорусская государственная сельскохозяйственная академия и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, в его реализацию вложат 370 млн российских рублей. Директор Городокского колледжа Владимир Шитько отметил, что целью работы является сбор уникальной системы профессионального образования.

«Мы живем в Союзном государстве, поэтому кадровые вопросы надо решать сообща», — подчеркнул он.

В конце апреля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. В частности, рассмотреть вопросы об увеличении финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию.

Ранее сообщалось, что правительство выделит дополнительные средства на льготные кредиты аграриям.

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