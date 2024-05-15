Политолог заявил о высокой эффективности «школы губернаторов»

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС доказала свою высокую эффективность. Об этом, комментируя назначение президентом России Владимиром Путиным новых глав пяти регионов, заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

По его словам, это видно по результатам губернаторских выборов прошлых политических сезонов, когда побеждали именно выпускники «школы губернаторов».

«Дело в том, что такая школа была остро необходима, потому что президент неоднократно в прошлые годы говорил о том, что скамейка запасных чрезвычайно мала, и крайне необходимо организовать процесс подготовки новых профессиональных кадров, которые обладали бы всем набором компетенций и опытом управления», — отметил он.

Гагарин подчеркнул, что доказать эффективность «школы губернаторов» удалось за достаточно короткий период времени.

«Если посмотреть послужной список всех назначенных исполняющими обязанности губернатора, то станет понятно, что это люди с действительно большим опытом управления», — сказал эксперт.

Он отметил, что трое из них являются выходцами из тех регионов, где они назначены.

«Они имеют хороший послужной список, причем, судя по отзывам коллег и специалистов, экспертов, это действительно высококвалифицированные профессиональные управленцы, которые выстроили отношения с местными элитами, знают весь необходимый объем информации и имеют навыки управления», — добавил Гагарин.

По его словам, «школа губернаторов» — это действительно особая институция, которая берет на обучение людей, предрасположенных к этому и имеют определенный задел в своей биографии.

«Возможности, которые получают ее выпускники, пройдя обучение, позволяют им довольно быстро и эффективно включиться в ту работу, которая требует особого сочетания талантов, которыми должен обладать руководитель региона», — заключил Гагарин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав пяти регионов.

Отмечается, что врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных является выпускником первого потока «школы губернаторов. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин выпустился из «школы губернаторов» на третьем потоке. В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк проходят обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.