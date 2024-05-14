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Садоводам рассказали о популярных удобрениях для хорошего урожая

Ученый Кузнецов: удобрения помогут добиться хорошего урожая

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Freepik.com

Садоводам, которые хотят добиться хорошего урожая, важно использовать правильные удобрения. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат технических наук, директор научно-внедренческого предприятия «БашИнком» Вячеслав Кузнецов.

По его словам, одним из самых популярных препаратов на рынке является «Фитоспорин», который представляет собой микробный препарат. Помимо этого, существует препарат «Триходермикс», который работает при более низких температурах, а также «Кормилица Микориза».

«Мы сравнивали рассаду огурцов. Во-первых, у огурцов, выросших с «Кормилицей Микоризой», мощная корневая система, а у тех, которые без «Кормилицы Микоризы», хилые корни. Во-вторых, у огурцов с «Кормилицей Микоризой» присутствуют макро-, микроэлементы, в том числе: йод, азот, фосфор, цинк, медь, железо, молибден, кобальт», — отметил Кузнецов.

Группа ученых из Австралийского национального университета и Университета Ньюкасла до этого нашла способ заставить растения поглощать больше углекислого газа (CO2) и преобразовывать его в удобрения, повышая свою урожайность.

Ранее сообщалось, что Индия и ЕС увеличили импорт российских удобрений.

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