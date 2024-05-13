В Казани заявили о планах увеличить турпоток по 5 млн человек в год

Казань планирует увеличить туристический поток до 5 млн человек ежегодно к 2030 году. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин, передает «Реальное время».

В 2024 году в ходе подготовки к увеличению числа туристов в столице Татарстана планируют провести ремонт туалетных модулей в общественных пространствах и парках, в том числе, в Лядском саду, сквере имени Аксенова, парке у театра кукол «Экият», Ленинском саду, а также у Центра семьи «Казан». До 1 июня ремонт туалетов завершат в парке «Крылья Советов», парке Победы, Сосновой роще, парке имени Тинчурина, парке у ДК им. Саид-Галеева, на «Черном озере» и набережной озера Кабан.

Директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова уточнила, что более 80% парков уже обеспечили туалетами. Помимо этого, ряд парков и пляжей Казани планируют оснастят объектами, изготовленными из вторсырья.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что в Казани 8 и 9 июня на площадке арт-центра «Смена» пройдет Летний книжный фестиваль. В программе мероприятия лекции, мастер-классы, встречи с авторами, презентации новых произведений, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу, профессиональная программа для работников книжной культуры, а также многие другие события.

Ранее были названы российские города, набравшие популярность у туристов за год.