«Роснефть» проведет лекции о краснокнижных птицах на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» 11 мая представители компании расскажут о своих масштабных экологических проектах по изучению и защите краснокнижных и ценных видов птиц, которые обитают в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня перелетных птиц. Гости ВДНХ смогут посетить тематические лекции, выставки и мастер-классы.

Так, научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН проведет лекцию о «Птицах северных островов».

В свою очередь, ученый научно-информационного центра кольцевания птиц института им. А.Н. Северцова расскажет о птицах Таймыра. Как уточнили в «Роснефти», научная экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края по изучению популяции диких гусей проводилась компанией «РН-Ванкор», которая является оператором проекта «Роснефти» «Восток Ойл».

Кроме того, посетители павильона смогут увидеть цикл лекции об основных видах птиц Арктики. Отмечается, что в него вошли уникальные художественные иллюстрации и карты.

Также компания проведет викторины и мастер-класс по рисованию птиц. При этом самые эрудированные участники смогут получить памятные брендированные сувениры.

В «Роснефти» напомнили, что в рамках грантовой программы «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» был реализован проект «Гуси Эвенкии», в рамках которого ученые изучали виды водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу. Как подчеркнули в компании, информация о местах размножения, путях пролета и зимовках гусей важны для сохранения популяции.