Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» проведет лекции о краснокнижных птицах на выставке «Россия»

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ расскажут об изучении краснокнижных птиц

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

На международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» 11 мая представители компании расскажут о своих масштабных экологических проектах по изучению и защите краснокнижных и ценных видов птиц, которые обитают в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня перелетных птиц. Гости ВДНХ смогут посетить тематические лекции, выставки и мастер-классы.

Так, научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН проведет лекцию о «Птицах северных островов».

В свою очередь, ученый научно-информационного центра кольцевания птиц института им. А.Н. Северцова расскажет о птицах Таймыра. Как уточнили в «Роснефти», научная экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края по изучению популяции диких гусей проводилась компанией «РН-Ванкор», которая является оператором проекта «Роснефти» «Восток Ойл».

Кроме того, посетители павильона смогут увидеть цикл лекции об основных видах птиц Арктики. Отмечается, что в него вошли уникальные художественные иллюстрации и карты.

Также компания проведет викторины и мастер-класс по рисованию птиц. При этом самые эрудированные участники смогут получить памятные брендированные сувениры.

В «Роснефти» напомнили, что в рамках грантовой программы «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» был реализован проект «Гуси Эвенкии», в рамках которого ученые изучали виды водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу. Как подчеркнули в компании, информация о местах размножения, путях пролета и зимовках гусей важны для сохранения популяции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами