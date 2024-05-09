Политолог назвал победу в СВО важной составляющей будущих успехов России

Встреча президента России Владимира Путина с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, которая состоялась сразу после церемонии инаугурации главы государства, говорит о том, что лидер страны связывает развитие России с победой участников СВО. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Петр Колчин.

Эксперт отметил, что вступление президента в должность — это всегда переход к новому этапу в жизни страны.

«Переход к новому этапу развития России связан с амбициозными целями, утвержденными президентом, с его масштабными планами по преобразованию страны. Темы, которые были подняты в послании президента, охватывают все жизни общества, а предложенные идеи способны комплексно решить многие вопросы», — сказал Петр Колчин.

Он назвал символичным тот факт, что переход на новый этап развития страны президент начал с встречи с защитниками Отечества.

«Верховный главнокомандующий показал, что от успехов нашей армии зависит, сможем ли мы преобразовать страну. У России есть ресурсы и возможности для развития, заданные планы максимально реалистичны, но победа в СВО, в которой не сомневается ни президент, ни жители страны, — это важнейшая составляющая будущих успехов в экономике, социальной сфере и науке», — считает Петр Колчин.

Эксперт убежден, что Запад стремится повергнуть Россию, превратить ее в упадочную территорию. По его мнению, победа в СВО сможет защитить будущее страны.

«Бойцов спецоперации можно считать участниками команды президента. Команды, которая преобразует Россию. И то, что первая встреча после инаугурации была посвящена проблемам, которые беспокоят защитников Отечества — важный тому показатель», — добавил Петр Колчин.

Он отметил, что в настоящий момент в стране создаются все условия для того, чтобы фронтовики смогли реализоваться на гражданской службе.

В качестве примера политолог привел кадровый проект для участников СВО «Время героев».

«Это очень важная программа, которая дает бойцам и ветеранам спецоперации возможность реализации на госслужбе, в крупных корпорациях. Проект демонстрирует понимание того, что участники СВО являются настоящими патриотами, проявившими себя, а значит — ценными для страны людьми», — заключил Петр Колчин.

Напомним, 7 мая по окончании церемонии вступления в должность президента России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.