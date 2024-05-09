Зеленского и Порошенко больше не разыскивает МВД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, которых недавно объявило в розыск министерство внутренних дел РФ, больше не числятся в базе розыска российского ведомства. Об этом пишет ТАСС.

«По вашему запросу нет информации», — такое сообщение появляется в базе МВД РФ при введении соответствующего запроса.

5 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что не намерены вести с ним переговоры.

4 мая МВД РФ объявило в розыск Зеленского, Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Позднее в розыск были объявлены экс-глава МИД Украины Павел Климкин, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Ранее российский посол объяснил, зачем объявляют в розыск руководство Украины.