Зеленского и Порошенко больше не разыскивает МВД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, которых недавно объявило в розыск министерство внутренних дел РФ, больше не числятся в базе розыска российского ведомства. Об этом пишет ТАСС.
«По вашему запросу нет информации», — такое сообщение появляется в базе МВД РФ при введении соответствующего запроса.
5 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что не намерены вести с ним переговоры.
4 мая МВД РФ объявило в розыск Зеленского, Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
Позднее в розыск были объявлены экс-глава МИД Украины Павел Климкин, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее российский посол объяснил, зачем объявляют в розыск руководство Украины.