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Зеленского и Порошенко больше не разыскивает МВД РФ

ТАСС: Зеленский и Порошенко исчезли из базы розыска МВД РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, которых недавно объявило в розыск министерство внутренних дел РФ, больше не числятся в базе розыска российского ведомства. Об этом пишет ТАСС.

«По вашему запросу нет информации», — такое сообщение появляется в базе МВД РФ при введении соответствующего запроса.

5 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что не намерены вести с ним переговоры.

4 мая МВД РФ объявило в розыск Зеленского, Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Позднее в розыск были объявлены экс-глава МИД Украины Павел Климкин, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Ранее российский посол объяснил, зачем объявляют в розыск руководство Украины.

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