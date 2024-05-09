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Политолог назвал 9 мая главным праздником в России

Политолог Асафов: россияне – это потомки тех, кто победил абсолютное зло

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Павел Бедняков/РИА Новости

День Победы и отношение к истории России в Великой Отечественной войне – это память и испытания, которые выпали на век наших предков, рассказал «Газете.Ru» политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Россияне – это потомки тех, кто победил абсолютное зло. Мы точно знаем, что такое хорошо и плохо в абсолютной категории. Для россиян 9 мая – это праздник номер один, поскольку это часть той большой памяти и героических страниц нашей истории», — отметил политолог.

По его словам, Россия, в отличие от европейских стран, помнит и чтит настоящую историю.

«Запад пытается переписать историю нашей победы и историю ХХ века. Мы видим, как блок НАТО пишет о том, что страны блока НАТО победили в войне в Европе», — сказал Асафов.

Политолог отметил, что президент России Владимир Путин делает все, чтобы россияне никогда не забывали о великом подвиге.

«Многие инициативы, такие как «Бессмертный полк», объединяют все поколения. Особое внимание оказывается ветеранам и героям ВОВ. Действия президента России привели к сохранению нашей памяти. Создано очень много проектов, которые стали по-настоящему народными», — заключил Асафов.

Напомним, 9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

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