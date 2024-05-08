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Член «Дигории» назвал ЕАЭС максимально эффективным объединением

Политолог Малинин: ЕАЭС показывает устойчивую полезность для его членов

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Владислав Воднев/РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за 10 лет зарекомендовал себя максимально эффективно и продуктивно. Об этом по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил учредитель «Центра международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

«Это сегодня отметил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявив, что работа в рамках ЕАЭС увеличивает ВВП Казахстана. Мы знаем, что большое количество интеграционных договоров, касающихся транзита газа и поставок различного рода товаров, в принципе способствует укреплению экономик всех стран объединения», — сказал он.

Также Малинин назвал важным, что на этом заседании обсуждалось углубленное сотрудничество с Монголией, которая не является частью ЕАЭС.

«Это хорошее движение к тому, чтобы Монголия как важное для России соседнее государство стало еще ближе в экономическом и в геополитическом плане. Помимо этого, хотелось бы отметить, что, несмотря на крайне непростой геополитический контекст, ЕАЭС все равно продолжает развивать именно конструктивные и прагматичные связи, не фокусируясь на каких-то отдельных вопросах, будь то внешняя политика или какие-то конкретные разногласиях в позициях отдельных стран», — добавил эксперт.

По его мнению, объединение показывает устойчивую полезность для его членов и эффективность с точки зрения повышения экономики, развития товарооборота и взаимной интеграции.

Также Малинин назвал президента России Владимира Путина одним из самых авторитетных политиков постсоветского пространства.

«Позиции России в СНГ, даже несмотря на непростую геополитическую обстановку, сохраняются на лидирующем уровне, поскольку Россия была драйвером сохранения конструктивных, прагматичных и взаимовыгодных взаимоотношений со странами постсоветского пространства, даже теми странами, которые проводили недружественную политику по отношению к нам. То есть мы максимально хотели работать и совместно уживаться друг с другом, поскольку являемся соседними государствами и мы продолжаем этот курс», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это чувствуется и в рамках ЕАЭС, и в рамках работы СНГ. По его словам, есть очень существенное отличие российского внешнеполитического подхода от западного, в частности, от американского.

«Если наша страна продолжает развитие всестороннего партнерства со странами, не навязывая свое внешнеполитическое ориентирование, идеалы и ценности, а признавая их право на определение своего курса, то США довольно часто навязывают свою волю. Мы признаем право каждой страны на выбор своего внешнеполитического курса, только если он не имеет прямую враждебность по отношению к нам, и выступаем за прагматизм», — подчеркнул Малинин.

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