Сбежавший из Польши судья лишится иммунитета

Генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил о подготовке заявления в дисциплинарный суд с требованием о снятии иммунитета с уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Его слова приводит РИА Новости.

«Такое заявление готовит прокурор, который ведет дело. Он интенсивно сотрудничает с Агентством внутренней безопасности, если речь идет о сборе всей возможной информации на тему пана Шмидта», — сообщил Боднар.

До этого польская прокуратура начала следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи.

Шмидта подозревают в сотрудничестве с разведкой иностранного государства. Ему может грозить от восьми лет лишения свободы.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Ранее сообщалось, что власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.