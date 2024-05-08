Россиянам рассказали, как спасти рассаду от заморозков

Во время заморозков важно установить над рассадой дуги высотой до 15 см и накрыть их, это правило также касается саженцев в парнике и цветов. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила (специальный нетканый синтетический материал. — Прим. ред.) плотностью 60 г — так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов», — уточнила эксперт.

Вместо лутрасила и специальных дуг можно установить табуретки или стулья и уложить на них старые одеяла и куртки, предложила она. По ее словам, в период непогоды стоит также полить рассаду холодной водой, чтобы создать туманную завесу, которая защитит растения от заморозков.

Спасти рассаду можно также с помощью обогревателя, который ставится в теплицу. Однако в этом случае важно постоянно следить за прибором, чтобы не произошел пожар, подчеркнула Воронова.

Исследование СДЭК и «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что спрос на товары категории «Семена» вырос по России на 109% по сравнению с мартом 2023 года, средний чек составил 232 рубля.

Ранее москвичам рассказали, когда лучше ехать на дачу в мае.