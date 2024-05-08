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Политолог назвал благополучие россиян главной задачей политики государства

Политолог Асафов: в центре государственной политики России всегда находится человек

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Вопросы, связанные с демографией, всегда стоят в центре государственной политики, рассказал «Газете.Ru» политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Сбережение народа, укрепление здоровья, повышение благополучия, поддержка семьи – все связанные с демографией вопросы всегда стоят в центре государственной политики», — сказал Асафов.

По его словам, подписанный президентом России Владимиром Путиным указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определяет человекоцентричность государственной политики.

«Этот важнейший документ определяет не только общепринятое понятие повышения и роста благополучия. В документе также прописано об экологическом благополучии, комфорте и безопасности для жизни», — добавил политолог.

Асафов отметил, что благополучие россиян складывается из многих факторов.

«К комфортной жизни человека имеет отношение развивающаяся экономика, суверенитет, технологическое лидерство, создание прорывных технологий и другие вещи», — сказал он.

По словам Асафова, Россия становится все более комфортной и удобной для жизни.

«Для нас уже привычны государственные услуги, электронные услуги, наличие широкополосного доступа в интернет и другие вещи. Они кажутся нам неотъемлемой частью нашей жизни. Но туристов, в том числе из европейских стран, подобные вещи шокируют. Можно смело сказать, что Россия год за годом становится все более и более комфортным местом для жизни, продолжения рода, самореализации и исполнения мечты человека», — заключил Асафов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

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