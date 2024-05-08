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В России оценили изменения, которые произойдут в обеспечении граждан жильем

Агент Шмелев: изменения в обеспечении россиян жильем являются положительными

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Depositphotos

Решение обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году является положительным, потому что жилищные условия граждан влияют на их работоспособность и комфорт. Об этом «Москве 24» рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, такие значения выбраны неслучайно, потому что они являются оптимальными для одного человека.

«Я так понимаю, посыл заключается в том, чтобы строить более просторные квартиры. Чтобы людям было удобно в них проживать. Это будет стимулировать и строительную отрасль, создавать комфорт для граждан», — отметил Шмелев.

Эксперт добавил, что увеличение квадратных метров положительно скажется на демографической обстановке в России, потому что будет способствовать желанию расширять семью.

7 мая президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Также Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Ранее стало известно, где чаще всего россияне покупают жилье за рубежом.

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