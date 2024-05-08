Российские города украсят интерактивными инсталляциями ко Дню Победы

Пользователи сервисов VK смогут погрузиться в историю, создать цифровой архив военных фотографий и узнать о сохранении культурных ценностей в ходе войны. Об этом сообщила пресс-служба VK.

С 8 по 12 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Воронеже, Волгограде, Грозном, Петрозаводске, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Туле установят зеркальные инсталляции. Стелы появятся в популярных парках и местах празднования. Прохожие смогут узнать интересные исторические факты и увидеть облик улиц в военные годы.

Перейдя по QR-коду на стеле, люди смогут отреставрировать черно-белые фото своих героев или восстановить утерянные элементы на старых кадрах. Фото после обработки можно сохранить в «Облако» Mail.ru и объединить в цифровой семейный архив. Для пожилых людей на сайте проекта подготовлена инструкция.

Также пользователи получат бесплатную подписку Mail Space на 256 ГБ на 3 месяца.

К празднованию Дня Победы «Одноклассники» запустят проект «Сохранение культурных ценностей во время ВОВ», позволяющий взглянуть на историю войны через призму учреждений культуры.

К проекту присоединились более 20 музеев. С 6 по 12 мая они публикуют в своих группах в ОК видео, лонгриды и фотографии. Пользователи узнают про музейную эвакуацию, утраченные объекты и работу сотрудников, а также услышат истории спасения музейных экспонатов от бомбардировок. Все материалы будут под хештегом #СохраняяКультуру.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве во время парада 9 Мая.