«Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Казанью

Грядущим летом «Аэрофлот» рекордно увеличит количество рейсов между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В период с июня по август «Аэрофлот» будет совершать до 12 собственных рейсов в Казань в сутки и до 84 рейсов еженедельно (рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

В компании отмечают, что увеличение количества рейсов поможет увеличить поток туристов в регион, а жители Татарстана смогут планировать удобные стыковки из аэропорта Шереметьево.

Напомним, в 2023 году «Аэрофлот» перевез на рейсах Москва—Казань—Москва более 729 тыс. человек (на 25% больше, чем в 2022 году).

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в города Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Москвы на пиковые периоды летнего расписания. С июня по август «Аэрофлот» и дочерняя авиакомпания «Россия» будут выполнять в общей сложности до 146 еженедельных рейсов в города Дальнего Востока.